Potenza, la missione del club in trasferta per condividere i valori

Essere protagonisti dello sport significa condividere valori, obiettivi e responsabilità. Il Potenza Calcio ne ha fatto una missione e anche nella stagione di Serie C 2022/23, nell’ambito dei diversi progetti, ha portato avanti l’iniziativa di pulizia degli spogliatoi e omaggiato le società ospitanti a margine delle 19 gare di campionato e 2 di Coppa Italia.

Anche domenica 16 aprile, al termine della gara presso lo Stadio Partenio – Lombardi di Avellino, i rossoblù hanno ripulito i locali messi a disposizione e lasciato un simbolo destinato al Giugliano Calcio 1928, accompagnando il gesto con la pergamena che nel tempo ha ricevuto il plauso delle società e della Lega Pro.

Di seguito il testo:

“#NOISIAMOPOTENZA #ALLTOGETHER è la nostra missione dentro e fuori dal campo, senza distinzione tra avversari o risultato conseguito. Questo spogliatoio ci ha ospitati solo per alcune ore ma l’abbiamo vissuto come casa e ci teniamo a lasciarlo come lo abbiamo trovato: pulito e accogliente. Nel ringraziarvi lasciamo in dono una pianta, certi che sarà curata nel tempo come il nostro rapporto.“

Ufficio Stampa Potenza Calcio