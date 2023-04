Potenza, domani ci sarà protocollo d'intesa con il Polo Bibliotecario

Domani a mezzogiorno nell’Area Relax dello Stadio Alfredo Viviani sarà sottoscritto un protocollo d’intesa tra il Potenza e il Polo Bibliotecario di Potenza.

Il presidente rossoblù Donato Macchia e il direttore del polo culturale, Luigi Catalani, daranno il via alla prima iniziativa a livello nazionale italiano per la condivisione di volumi all’interno dei locali societari: in particolare, si tratterà di una selezione mirata dello straordinario patrimonio documentale, posta proprio all’interno dell’Area Relax, la quale diverrà a tutti gli effetti una sezione distaccata del Polo Bibliotecario potentino.

La partnership rientra nel solco degli obiettivi sposati dal Potenza per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. La stampa è invitata.

