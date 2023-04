Pepè Lacarra non c'è più. L'attaccante di Modugno si è spento questa mattina lasciando la compagna Filomena e il figlio di 5 anni dopo aver combattuto una lunga malattia. L'ultima stagione disputata è stata la scorsa a Matera in Eccellenza lucana, dove realizzò 16 gol in campionato, di cui 8 rigore. Una notizia drammatica per un ragazzo di soli 36 anni.