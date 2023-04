Torneo delle Regioni, presentata l’edizione 2023

Il Torneo delle Regioni non è solo un evento sportivo, ma anche una festa nazionale del calcio giovanile che celebra i valori umani e sociali dell'agonismo. Da quasi sessant'anni, questa competizione organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti offre ai giovani talenti del calcio la possibilità di esibirsi in una vetrina nazionale, aprendo le porte alla possibilità di emergere nel mondo del professionismo. Nonostante l'importanza dell'evento sia compresa dagli addetti ai lavori, spesso l'impatto del Torneo delle Regioni sui media mainstream è minore. Tuttavia, molti giocatori e giocatrici che hanno partecipato a questo evento hanno in seguito lasciato il segno nel calcio professionistico.

Gianluigi Donnarumma, portiere della Nazionale Italiana e del Paris Saint Germain, è uno dei molti esempi illustri di persone che hanno partecipato al Torneo delle Regioni. Nonostante non fosse stato tesserato dalla formazione di un club importante, Donnarumma ha battuto tutti i record di precocità sia in A che in Nazionale, dimostrando così l'importanza di questa competizione per i giovani calciatori.

Inoltre, molti altri giocatori e giocatrici che hanno partecipato al Torneo delle Regioni hanno avuto successo nel calcio professionistico, come Simone Zaza, Leonardo Pavoletti, Francesco Acerbi, Gianluca Lapadula, e molti altri ancora.

Il Torneo delle Regioni 2017 ha visto emergere giovani talenti come Lorenzo Lucca, che ha successivamente giocato con l'Ajax, e Alessandro Bianco, che ha debuttato in A con la Fiorentina. Altri giocatori come Daniele Iacoponi e Walid Cheddira hanno avuto successo nel calcio professionistico dopo aver partecipato al Torneo delle Regioni 2017.

Nicolò Rovella e Gabriele Zappa, vincitori del titolo Giovanissimi del Torneo delle Regioni nel 2016, hanno continuato a emergere nel calcio, insieme a Giacomo Quagliata, che ha giocato per la Rappresentativa Allievi della Sicilia nel 2016. Nel 2015, Gianluca Frabotta ha giocato per la Rappresentativa Allievi del Lazio, mentre Michael Folorunsho ha messo in mostra le sue abilità nel 2014.

In altre edizioni del Torneo delle Regioni, come quelle del 2010 e del 2011, Manuel Lazzari, Luigi Canotto, Kevin Lasagna, Francesco Forte e Mattia Finotto hanno mostrato il loro talento e successivamente hanno ottenuto successi nel calcio professionistico.

Persone come Francesco Caputo, Andrea Cossu, Fabio Bazzani, Emanuele Giaccherini, Moreno Torricelli e Gianfranco Zola hanno tutti partecipato al Torneo delle Regioni, dimostrando che questa competizione è veramente un trampolino di lancio per giovani calciatori che cercano di raggiungere il successo nel mondo del calcio professionistico.