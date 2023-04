Potenza, le info sui biglietti per la gara contro il Catanzaro

Domenica alle ore 17.30 presso lo stadio Alfredo Viviani è in programma Potenza-Catanzaro, gara valevole per la 38^ giornata (19^ di ritorno) di Serie C girone C.

La società rossoblu ha deciso di replicare la campagna #TuttialViviani con riduzione sul costo dei biglietti d’ingresso affinché la squadra sia stretta nell’abbraccio caloroso del popolo rossoblù.

I tagliandi sono disponibili presso i punti vendita autorizzati, compreso il Potenza Calcio Store, anche online (circuito Go2). Nella giornata di domenica attivo il botteghino e il Potenza Calcio Store (Viale Marconi c/o stadio A. Viviani, orario 9.30–14 e 15–17).

