Benevento. A Palermo senza Simy e La Gumina: out per scelta tecnica

Al termine della seduta di allenamento di oggi, il tecnico giallorosso Andrea Agostinelli ha comunicato l'elenco dei calciatori disponibili per la trentaquattresima giornata di campionato Serie Bkt Palermo-Benevento. L'allenatore giallorosso ha escluso dalla lista Simy e La Gumina per scelta tecnica; in Sicilia non andranno nemmeno Pastina ed El Kaouakibi, questi ultimi a causa di problemi fisici. Questo l'elenco completo:

4 Acampora Gennaro

35 Carfora Lorenzo

28 Ciano Camillo

10 Farias Diego

18 Foulon Daam

15 Glik Kamil

16 Improta Riccardo

11 Jureskin Roko

7 Karic Nermin

80 Koutsoupias Ilias

6 Kubica Krzysztof

33 Leverbe Maxime

22 Lucatelli Igor

12 Manfredini Nicolo’

21 Paleari Alberto

9 Pettinari Stefano

27 Schiattarella Pasquale

8 Tello Andrés

31 Tosca Alin

55 Veseli Frederic

24 Viviani Mattia