Palermo-Benevento 1-1. Tutto nei primi 45': a Sala risponde Farias

Non basta al Benevento una buona prestazione al "Barbera" per tornare a casa con i 3 punti: contro il Palermo finisce 1-1 in virtù delle reti, siglate entrambe nel primo tempo, di Sala e Farias.

I giallorossi, per scelta tecnica di mister Agostinelli, scendono in campo senza punte di ruolo schierandosi con il 3-5-2: ad agire in attacco sono Farias e Ciano con il giovane Carfora, che in settimana non si è allenato con i compagni perché al raduno collegiale della Nazionale di categoria, pronto a subentrare dalla panchina. Nei rosanero, anche loro in campo col 3-5-2, a guidare l'attacco sono Tutino e Brunori.

Al primo vero affondo del Palermo, al 12', arriva la rete del vantaggio: Valente scodella al centro dalla destra, Sala riesce in qualche modo a conquistare il pallone eludendo l'intervento di Improta e mette alle spalle di Manfredini, alla prima rete subita in stagione, con un tiro potente che si insacca sotto l'incrocio. Il Benevento, al contrario di altre volte, non si abbatte e comincia a pressare i rosanero che capitolano al 28': Ciano agisce a destra e mette al centro un cross rasoterra che Farias, anticipando il suo marcatore Mateju, mette alle spalle di Pigliacelli. Sul finale di tempo i giallorossi vanno anche vicini al raddoppio con un potente colpo di testa di Acampora sul quale Pigliacelli compie un vero miracolo.

Nella ripresa, dopo un tiro di Ciano centrale nei primi minuti, la stanchezza si fa sentire nel Benevento che abbassa il baricentro ed il Palermo torna a farsi vedere pericolosamente dalle parti di Manfredini. Sono Sala e Brunori a chiamare in causa il portiere giallorosso ma, a questi due tentativi, risponde Glik con un colpo di testa da calcio piazzato che sfiora di poco il palo alla sinistra di Pigliacelli. Nell'ultimo minuto di recupero l'ultima emozione: Broh mette in rete al 95' dopo un tiro di Segre parato da Manfredini ma la rete viene annullata dal VAR per un tocco di braccio proprio di Segre sulla parata dell'estremo difensore giallorosso. Al triplice fischio, dunque, è 1-1 tra Palermo e Benevento al "Barbera".