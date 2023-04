Serie D, il Francavilla spedisce in Eccellenza il Lavello Pari Matera

Nella trentaduesima giornata di Serie D girone il Francavilla condanna alla retrocessione in Eccellenza il Lavello e il Matera impatta in casa contro il Barletta. Al Fittipaldi bastano un gol per tempo di De Marco e Gentile per spedire nel torneo cadetto regionale gli ofantini. Al XXI Settembre succede tutto nei primi 20': pugliesi in vantaggio con Loiodice su rigore dopo 3' e pari biancazzurro di Bottalico.