Serie C, tra sette giorni sarà Picerno-Potenza ai play-off

Per la prima volta due lucane giocheranno i play-off di Lega Pro. La sfida sarà proprio tra Picerno e Potenza, che si sono classificate rispettivamente sesta e nona in classifica, al Curcio tra sette giorni. I melandrini vengono travolti dal Pescara con doppio Lescano e Merola perdendo così la possibilità di arrivare al terzo posto. Invece la squadra di Raffaele batte la prima della classe Catanzaro (che in campionato aveva perso soltanto contro l'ultima Viterbese) trascinato dalla doppietta di Murano e Del Pinto che vanificano le marcature di Iemmello e Sounas che avevano provato a riaprire il match.