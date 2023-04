Serie C, play-off verso il rinvio Indetta riunione per giovedì

Si è svolto oggi il Consiglio Direttivo Straordinario di Lega Pro, nel corso del quale si è discusso dei procedimenti pendenti dinanzi alla giustizia sportiva che coinvolgono alcuni club di Serie C. Il Consiglio Direttivo di Lega Pro, in ragione di quanto sopra, ha deciso di rinviare la riunione tra le squadre che avrebbero dovuto partecipare ai playoff programmata per oggi ed ha stabilito che nel corso della prossima riunione di Consiglio, in programma il 27 aprile, sarà fatto il punto della situazione e saranno prese eventuali nuove decisioni.