Potenza, Raffaele ha ottenuto 150 punti in 90 gare di campionato

La certezza del Potenza è sicuramente lui: Giuseppe Raffaele. Con il tecnico siciliano il leone rampante è andato sempre ai play-off: tre su tre. 150 punti totalizzati in 90 gare di campionato dall'allenatore originario di Barcellona Pozzo di Gotto che nel capoluogo di regione ha trovato la sua vera dimensione. 55 punti in 32 gare nel 2018-19, 56 in 30 nel 2019-20 e 39 in 28 nel 2022-23 ne fanno un totem assoluto dal Viviani. Lo score totale di Raffaele in tre stagioni al Potenza è il seguente: 39 vittorie, 33 pareggi e 18 sconfitte. Per due volte ha preso la squadra in corsa ai play-out e l'ha portata ai play-off. Con questi numeri l'allenatore siciliano è davvero l'uomo in più del leone rampante.