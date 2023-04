Caturano sempre decisivo: 2 assist alla 400esima gara tra i prof

La Basilicata è la terra promessa di Salvatore Caturano. Come otto anni fa a Melfi dove risultò capocannoniere del girone C, anche quest'anno a Potenza ha siglato 18 gol. Questa volta è risultato quarto, ma senza segnare su rigore, a differenza di chi lo ha preceduto (Iemmello 28 con 4, Lescano 19 con 5 e Patierno 19 con 7). Anche ieri nella gara contro il Catanzaro il centravanti di Scampia è stato decisivo alla sua maniera alla 400esima gara tra i professionisti: due assist vincenti che sono stati determinanti per la chiusura del risultato. Il primo per la doppietta di Murano che è valso il 2-0 al riposo, il secondo per Del Pinto che ha portato i leoni rossoblu sul momentaneo 3-1. La ciliegina sulla torta sarebbe potuta arrivare per agganciare in seconda posizione Lescano e Patierno al 71' quando a botta sicura ha trovato Katseris che ha salvato sulla linea di porta il possibile poker della squadra di Raffaele. Adesso per lo storico derby play-off contro il Picerno Caturano vuole fare tris. E' sempre stato lui nelle due gare di campionato a sbloccare il punteggio prima che terminassero entrambe sul 2-2.