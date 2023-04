Benevento-Parma: gli scommettitori puntano sui ducali e sull'"Under"

Benevento e Parma si sfidano nella 35a giornata di Serie B, lunedì 1° maggio, in una partita importante per le ambizioni di entrambe le formazioni.

I campani sono crollati in ultima posizione e sono costretti a vincere per poter sperare ancora nella salvezza; dall’altro lato, gli uomini di mister Pecchia vogliono allungare il momento positivo (10 punti nelle ultime quattro partite) per approdare direttamente alle semifinali playoff.

Il segno «2» è favorito secondo i betting analyst di 888sport e Scommessemania, rispettivamente a 2,15 e 2,20, contro l’«1» che oscilla tra 3,35 e 3,40; infine, il pareggio varia tra 2,95 e 3,30.

Le previsioni vedono una partita con pochi gol; tra le altre giocate, quindi, spicca l’Under a 1,65, nettamente in vantaggio sull’Over, a 2,18. Maggiore equilibrio sulla giocata Goal/No Goal, con il No Goal a 1,83, mentre il Goal paga 1,90 volte la posta giocata.

Tra i risultati esatti, l’1-1 è su 888 a quota 6,25, seguito a stretto giro dallo 0-1 a 6,75; lo 0-0 viene valutato a 8,50, mentre l’1-0 e l’1-2 sono appaiati a quota 9.