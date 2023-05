Serie D, il Matera pareggia Francavilla sconfitto Vince 4-3 il Lavello

Nella penultima giornata di Serie D girone H il Matera chiude la sua ultima gara interna con un pari. Al vantaggio del Fasano con Corvino all'11, risponde Bottalico al 31'. Il Francavilla domina a Casarano ma viene punito da Strambelli. Pirotecnico 4-3 per il Lavello che batte la Puteolana nella sfida tra le ultime classificate che ormai potrebbe non bastare più per evitare la retrocessione diretta.