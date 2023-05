Benevento-Parma 2-2: Acampora tiene vive le speranze giallorosse

Al termine di una partita intensa, Benevento e Parma pareggiano per 2-2 al "Vigorito": un pareggio che tiene ancora vive le seppur minime speranze di salvezza dei giallorossi mentre consente al Parma, in 10 uomini negli ultimi minuti di gara, di proseguire nella sua corsa alla qualificazione per i play-off.

Agostinelli schiera il Benevento col 3-5-2 con Farias e Ciano coppia offensiva; capitan Letizia ritrova il posto da titolare e forma la coppia di esterni in mediana insieme a Foulon. Il Parma risponde con "El Mudo" Vazquez terminale offensivo davanti a Benedyczak, Bernabé e Man.

E' il Parma a sbloccare il match dopo soli 7': verticalizzazione di Vazquez per Benedyczak che, con freddezza, si presenta davanti a Manfredini e lo buca facendogli passare la palla tra le gambe. 4' dopo ospiti vicini al raddoppio con Man che, servito da Sohm, mette a sedere Manfredini ma scivola al momento della conclusione e la palla termina a lato. Il Benevento reagisce e sfiora il pareggio al 33': tiro a botta sicura di Improta, con Buffon fuori causa dopo il precedente intervento su Ciano, ma Del Prato salva sulla linea. Nel momento migliore dei giallorossi arriva, però, il raddoppio dei ducali: Sohm serve sulla corsa Benedyczak, questi la mette rasoterra al centro per Man che, da poco più di un metro, deve solo spingerla in rete. La prima frazione si chiude con il Parma in vantaggio per 2-0 sul Benevento.

Nella ripresa, Agostinelli lancia da subito il giovane Carfora al posto di Letizia, aumentando la carica offensiva dei giallorossi. I padroni di casa dopo soli 3' dimezzano lo svantaggio: cross di Schiattarella dalla trequarti al centro dell'area, Ciano sfugge a Balogh e, di testa, mette alle spalle di Buffon. I giallorossi spingono ma la difesa della squadra di Pecchia regge l'urto. All'83' il Parma resta in 10 uomini per l'espulsione di Cobbaut reo di un fallo da ultimo uomo su Ciano. Sugli sviluppi della punizione che ne consegue, calciata dallo stesso Ciano e respinta dalla barriera, arriva il pareggio di Acampora con un potente sinistro dal limite che non lascia scampo a Buffon. Il Benevento prova il forcing finale ma il risultato non cambia: i giallorossi ed il Parma prendono un punto a testa.

IL TABELLINO