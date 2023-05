Serie B. Gli squalificati dopo la 35a: fuori 11 calciatori e 3 tecnici

Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione del 2 maggio 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) SOCIETA'

Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. ASCOLI per avere, al 9° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. PISA per avere, prima dell'inizio della gara, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

CIONEK THIAGO Rangel (Reggina): per avere, al 41° del primo tempo, colpito con una violenta manata al volto un avversario.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

DIAKITE Salim (Ternana): per avere, al 49° del secondo tempo, a seguito di una decisione arbitrale, rivolto un'espressione ingiuriosa al Direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

COBBAUT Elias (Parma): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00

DI SERIO Giuseppe (Perugia): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quinta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ARENA Matteo (Spal): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BOTTEGHIN Eric Fernando (Ascoli): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

DOSSENA Alberto (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GLIK Kamil (Benevento): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

PARIGINI Vittorio (Como): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

ROG Marko (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SVOBODA Michael (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TREDICESIMA SANZIONE)

MARIN Marius Mihai (Pisa)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

LISI Francesco (Perugia)

MAJER Zan (Reggina)

PERTICONE Romano (Cittadella)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

BISOLI Dimitri (Brescia)

CARBONI Andrea (Venezia)

MAGRASSI Andrea (Cittadella)

ZANELLATO Niccolo (Spal)

COLLOCOLO Michele (Ascoli)

MORUTAN Olimpiu Vasile (Pisa)

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00

GILARDINO Alberto (Genoa): per avere, al 48° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale rivolgendo un'espressione irriguardosa; infrazione rilevata dal un Assistente e dal Quarto Ufficiale.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

BISOLI Pier Paolo (Sudtirol): per avere, al 48° del secondo tempo, assunto un atteggiamento minaccioso e intimidatorio nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria, reiterando tale atteggiamento all'uscita dal terreno di giuoco; infrazione rilevata da un Assistente e dal Quarto Ufficiale.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 3.000,00

INZAGHI Filippo (Reggina): per avere, al 42° del primo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale, rivolgendo al Direttore di gara, un'espressione ingiuriosa.