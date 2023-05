Cittadella-Benevento 3-1: manca solo la matematica per la Strega in C

Il Benevento esce sconfitto per 3-1 dal "Tombolato" nel match contro il Cittadella: i giallorossi, in caso di risultati avversi dagli altri campi nelle rimanenti partite della giornata, sarebbero matematicamente condannati alla retrocessione in Serie C.

Mister Agostinelli, allenatori della Strega, sceglie Pettinari come terminale offensivo con Ciano e Farias a supporto; capitan Letizia e Tello partono dalla panchina. Gorini risponde schierando il suo Cittadella con il 4-3-1-2: è Antonucci il trequartista mentre la coppia d'attacco è composta da Ambrosino e Magrassi.

Il Cittadella comincia meglio arrivando con continuità dalle parti di Manfredini nei primi 15' di gioco ma è il Benevento a passare in vantaggio al 18': angolo dalla destra per i giallorossi calciato da Ciano, Veseli, apostato sul primo palo, spizza di testa prolungando la traiettoria per Pettinari che insacca da pochi passi. La gioia giallorossa dura, però, solo 10': cross di Donnarumma dalla sinistra, la palla attraversa tutta l'area, Salvi è solo sulla destra e, complice una non perfetta copertura di Farias, può rimettere al centro per Vita che mette alle spalle di Manfredini. Al 36' il Benevento perde Acampora per infortunio: al suo posto entra Viviani. La prima frazione si chiude sull'1-1.

La partita si mantiene abbastanza equilibrata: ci provano Farias, per gli ospiti, e Ambrosino per i padroni di casa ma la mira dei due non è precisa. Quando sembrava profilarsi un pareggio, all'82', il Cittadella mette la freccia e si porta in vantaggio: angolo dalla sinistra calciato corto da Crociata per Branca che, rasoterra, serve Maistrello; questi, appostato a pochi passi dalla porta giallorossa, mette in rete. La difesa del Benevento è stata disattenta nell'occasione. Disattenzione che si ripete all'89' in occasione della terza rete del Cittadella: Branca strappa la palla ad un colpevole Veseli che cincischia nei pressi della linea di fondo, la mette al centro per Magrassi che non aggancia ma finisce sui piedi di Carriero che prende la mira e batte Manfredini. Al triplice fischio dell'arbitro Sacchi, il finale vede il Cittadella battere 3-1 il Benevento.

I TABELLINO