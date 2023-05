Serie D 2022/2023 - Primo Turno Play Off, Play Out e Triangolari

Dopo la fine della stagione regolare 2022/2023 della Serie D, è tempo di tuffarsi nella post season: si svolgono le sfide del primo turno dei Play Off, le partite della prima giornata dei Triangolari per il titolo di Campione d'Italia e le emozionanti gare uniche dei Play Out.

TITOLO CAMPIONE D’ITALIA

Il programma gare della 1^ Giornata dei Triangolari determinato dal sorteggio.

14 Maggio – ore 16.00

1^ Giornata

G1) Lumezzane-Sestri Levante (riposa Legnago)

G2) Arezzo-Giana Erminio (riposa Pineto)

G3) Catania-Sorrento (riposa vincente spareggio Cavese-Brindisi)

Riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio quella che avrà disputato la prima gara in trasferta;

2^ Giornata – 17 Maggio

3^ Giornata – 21 Maggio

Semifinali – Andata e ritorno – 28 Maggio e 4 Giugno

Finale – 10 Giugno

PLAY OFF

14 Maggio – ore 16.00

1^ Turno

Girone A: Sanremese-Ligorna e Bra-Vado

Girone B: Alcione-Desenzano e Casatese-Arconatese

Girone C: Union Clodiense-Luparense e Adriese-Campodarsego

Girone D: Pistoiese-Corticella e Carpi-Real Forte Querceta

Girone E: Pianese-Livorno e Poggibonsi-Follonica Gavorrano

Girone F: Vigor Senigallia-Cynthialbalonga e Trastevere-Alma Fano

Girone G: Paganese-Lupa Frascati e Casertana-Arzachena (ore 14.30)

Girone I: Lori-Licata e Trapani-Fc Lamezia

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari; persistendo la parità accederà alla fase successiva, la società meglio classificata al termine del campionato.

21 Maggio – ore 16.00

2^ turno1^ turno Girone H: Perdente spareggio Cavese/Brindisi-Casarano e Nardò-Barletta

28 Maggio – ore 16.00

2^ turno Girone H

PLAY OUT

14 Maggio – ore 16.00

Gare uniche

Girone A: Derthona-Castanese

Girone B: Folgore Caratese-Varese e Seregno-Breno

Girone C: Montecchio Maggiore-Villafranca Veronese e Torviscosa-Portogruaro

Girone D: Crema-Scandicci e Correggese-Sant’Angelo

Girone E: Grosseto-Terranuova Traiana e Ponsacco-Sporting Trestina

Girone F: Vastese-Termoli

Girone G: Atletico Uri-Ilvamaddalena

Girone H: Nocerina-Francavilla e Gravina-Molfetta

Girone I: Ragusa-Paternò e San Luca-Aversa

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo la parità, retrocederanno al Campionato d’Eccellenza Regionale le squadre peggiori classificate al termine del Campionato.