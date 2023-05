Serie B. Gli squalificati dopo la 36a: fuori in 12, 3 turni a Menez

Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione del 9 maggio 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) SOCIETA'

Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. PERUGIA per avere suoi sostenitori, al 36° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un petardo ed alcuni fumogeni che costringevano l'Arbitro ad interrompere la gara per circa tre minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

MENEZ Jeremy (Reggina): per avere, al 49° del secondo tempo, colpito un avversario con un calcio violento alla gamba.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ALTARE Giorgio (Cagliari): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

BRUNORI Matteo Luigi (Palermo): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

CALO Giacomo (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CASIRAGHI Daniele (Sudtirol): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

COLLOCOLO Michele (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DONNARUMMA Daniele (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

JOHNSEN Dennis Torset (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MAJER Zan (Reggina): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Decima sanzione).

OLIVIERI Marco (Perugia): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

SCHIATTARELLA Pasquale (Benevento): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Decima sanzione).

SORENSEN Frederik (Ternana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

BELLEMO Alessandro (Como)

CITTADINI Giorgio (Modena)

SABELLI Stefano (Genoa)

VIGNALI Luca (Como)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

BALOGH Botond (Parma)

ROSI Aleandro (Perugia)