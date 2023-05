Potenza, quinto appuntamento con il presidente al Wikiki Caffè

Quinta tappa dell’Aperitivo con il Presidente: iniziativa rossoblù nella quale Donato Macchia incontra i tifosi del Potenza nei rioni cittadini, dopo il successo a Picerno, per proiettarci verso il secondo turno playoff di domenica a Foggia.

Appuntamento per oggi, alle ore 19 presso il Wikiki Caffè in piazza Gianturco 24 a Rione Lucania (Chianchetta). L’invito è aperto alla città, accompagnato via social dall’hashtag #EnjoyOn.

Ufficio Stampa Potenza Calcio