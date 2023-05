Serie D 2022-2023: Partite decisive per Scudetto, Play Off e Play Out

La Serie D 2022-2023 si prepara ad accendere i motori per la post season, che prenderà ufficialmente il via domenica 14 maggio. In programma ci sono emozionanti sfide riguardanti la Poule Scudetto, il primo turno dei playoff, i playout e gli scontri diretti per la promozione e i playout. La maggior parte delle partite si disputerà alle ore 16, ad eccezione di Casertana-Arzachena (G), programmata per le ore 14:30, e Grosseto-Terranuova Traiana (E), che avrà inizio alle ore 16:30.

Tuttavia, nel Girone H, l'inizio dei playoff è stato rimandato di una settimana a causa dello spareggio tra Cavese e Brindisi, che deciderà l'ultima squadra ad accedere direttamente alla prossima stagione di Serie C. Le due squadre si affronteranno in campo neutro presso lo stadio "Luigi Razza" di Vibo Valentia. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà con i tempi supplementari e, se necessario, i calci di rigore.

Sono previsti anche due cruciali scontri salvezza: Montegiorgio-Notaresco (F), che si svolgerà presso il Comunale Buitoni di Sansepolcro, e Pomezia-Nola (G), che avrà luogo al Comunale Marsi di Avezzano. La squadra vincente di ogni partita avrà l'opportunità di disputare i playout, mentre la squadra perdente retrocederà in Eccellenza. Anche in questo caso, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno previsti i tempi supplementari e i calci di rigore per determinare il vincitore.

Per quanto riguarda i playout, la partita Grosseto-Terranuova Traiana (E) si disputerà presso lo stadio neutro Bozzi di Firenze, a porte chiuse. Invece, la sfida tra Torviscosa e Portogruaro (C) è stata posticipata al 21 maggio, sempre con inizio alle ore 16. Sarà un'occasione emozionante per queste squadre di lottare per la permanenza nella Serie D.

La post season della Serie D si prospetta ricca di tensione e passione, con sfide cruciali che determineranno la promozione, la retrocessione e i destini delle squadre coinvolte. I tifosi e gli appassionati di calcio non vedono l'ora di assistere a questi emozionanti incontri che promettono spettacolo e sorprese.