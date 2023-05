Benevento-Modena 2-1: i giallorossi vincono ma retrocedono in Serie C

Vittoria beffa per il Benevento nella penultima di campionato contro il Modena: i giallorossi superano i "canarini" per 2-1 ma, a causa del concomitante pareggio del Brescia con il Pisa, è matematicamente retrocesso in Serie C.

Strega in campo con il 3-5-2 con coppia d'attacco nuovamente affidata all'estro di Ciano e Farias; in difesa Glik riprende il suo posto al centro; la regia è affidata a Viviani che sostituisce lo squalificato Schiattarella. Nel Modena, mister Tesser si affida a Diaw per guidare l'attacco con Tremolada ad innescarlo.

Sono i padroni di casa ad avere la prima grande occasione di sbloccare il risultato con Tosca al 12', ottima la risposta di Gagno nella circostanza, ma sono gli ospiti ad andare in vantaggio per primi al 19': Oukhadda recupera palla a trequarti campo e serve Magnino che scatta a destra e mette al centro per Diaw che, di testa, anticipa il diretto marcatore e mette alle spalle di Paleari. I giallorossi non si abbattono e alla mezzora rimettono in parità il match con Ciano che supera Gagno con un tiro velenoso dalla distanza. Complici i risultati dagli altri campi, al Benevento il pareggio non basta e Letizia e compagni si gettano ancora all'attacco: gli sforzi offensivi dei ragazzi di Agostinelli vengono premiati in pieno recupero quando Foulon, innescato da un assist di Glik, supera ancora Gagno con una conclusione potente dall'altezza del dischetto. Al riposo si va, quindi, sul 2-1 per i giallorossi.

Sono davvero poche le emozioni nei secondi 45' di gioco. A provarci sono Ciano, Bonfanti e Strizzolo ma la mira non è precisa. Il pericolo maggiore lo porta Tello nel pieno dei 6' di recupero concessi dall'arbitro Ghersini: il colombiano, entrato proprio al 90', viene lanciato in profondità e prova la conclusione rasoterra ma Gagno, in uscita, respinge con i piedi. Al triplice fischio, dunque, il risultato resta di 2-1 per il Benevento ma non basta ai giallorossi per evitare la retrocessione in Serie C.