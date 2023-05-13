Serie B. Gli arbitri della 38a: Dionisi a Perugia, Camplone a Pisa - I AM CALCIO ITALIA

Serie B. Gli arbitri della 38a: Dionisi a Perugia, Camplone a Pisa

L'arbitro Federico Dionisi
L'arbitro Federico Dionisi
BeneventoSerie B

La C.A.N. ha reso note le designazioni della 19a giornata di ritorno della Serie BKT.

CITTADELLA – COMO - h. 20.30

MANGANIELLO

DEI GIUDICI - AFFATATO

IV: SFIRA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

COSENZA – CAGLIARI - h. 20.30

ABISSO

PASSERI - COSTANZO

IV: FIERO

VAR: NASCA (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)

AVAR: MIELE G. (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)

GENOA – BARI - h. 20.30

RUTELLA

ROSSI C. - GARZELLI

IV: PETRELLA

VAR: DI MARTINO

AVAR: MERAVIGLIA 

MODENA – SUDTIROL - h. 20.30

PRONTERA

YOSHIKAWA - POLITI

IV: PERRI

VAR: MARINI

AVAR: LONGO S.

PALERMO – BRESCIA - h. 20.30

MARESCA

GIALLATINI - PRETI

IV: MONALDI

VAR: GHERSINI (ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)

AVAR: TOLFO (ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)

PARMA – VENEZIA - h. 20.30

SACCHI

MOKHTAR - PALERMO

IV: COLLU

VAR: PEZZUTO (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)

AVAR: FIORE (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)

PERUGIA – BENEVENTO - h. 20.30

DIONISI

PERETTI - VECCHI

IV: CATANOSO

VAR: ABBATTISTA

AVAR: MUTO

PISA – SPAL - h. 20.30

CAMPLONE

CARBONE - SEVERINO

IV: LONGO E.

VAR: RAPUANO (ON-SITE STADIO “ROMEO ANCONETANI”)

AVAR: ROCCA (ON-SITE STADIO “ROMEO ANCONETANI”)

REGGINA – ASCOLI - h. 20.30

FABBRI

LO CICERO - GALETTO

IV: GIORDANO

VAR: PICCININI (ON-SITE STADIO “ORESTE GRANILLO”)

AVAR: GARIGLIO (ON-SITE STADIO “ORESTE GRANILLO”)

TERNANA – FROSINONE - h. 20.30

PERENZONI

DE MEO - TRASCIATTI

IV: PIRROTTA

VAR: BANTI (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”)

AVAR: PATERNA (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”)

Maurizio Morante

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