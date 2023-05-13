Serie B. Gli arbitri della 38a: Dionisi a Perugia, Camplone a Pisa
La C.A.N. ha reso note le designazioni della 19a giornata di ritorno della Serie BKT.
CITTADELLA – COMO - h. 20.30
MANGANIELLO
DEI GIUDICI - AFFATATO
IV: SFIRA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PAGANESSI
COSENZA – CAGLIARI - h. 20.30
ABISSO
PASSERI - COSTANZO
IV: FIERO
VAR: NASCA (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)
AVAR: MIELE G. (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)
GENOA – BARI - h. 20.30
RUTELLA
ROSSI C. - GARZELLI
IV: PETRELLA
VAR: DI MARTINO
AVAR: MERAVIGLIA
MODENA – SUDTIROL - h. 20.30
PRONTERA
YOSHIKAWA - POLITI
IV: PERRI
VAR: MARINI
AVAR: LONGO S.
PALERMO – BRESCIA - h. 20.30
MARESCA
GIALLATINI - PRETI
IV: MONALDI
VAR: GHERSINI (ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)
AVAR: TOLFO (ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)
PARMA – VENEZIA - h. 20.30
SACCHI
MOKHTAR - PALERMO
IV: COLLU
VAR: PEZZUTO (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)
AVAR: FIORE (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)
PERUGIA – BENEVENTO - h. 20.30
DIONISI
PERETTI - VECCHI
IV: CATANOSO
VAR: ABBATTISTA
AVAR: MUTO
PISA – SPAL - h. 20.30
CAMPLONE
CARBONE - SEVERINO
IV: LONGO E.
VAR: RAPUANO (ON-SITE STADIO “ROMEO ANCONETANI”)
AVAR: ROCCA (ON-SITE STADIO “ROMEO ANCONETANI”)
REGGINA – ASCOLI - h. 20.30
FABBRI
LO CICERO - GALETTO
IV: GIORDANO
VAR: PICCININI (ON-SITE STADIO “ORESTE GRANILLO”)
AVAR: GARIGLIO (ON-SITE STADIO “ORESTE GRANILLO”)
TERNANA – FROSINONE - h. 20.30
PERENZONI
DE MEO - TRASCIATTI
IV: PIRROTTA
VAR: BANTI (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”)
AVAR: PATERNA (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”)