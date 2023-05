Serie B. Gli squalificati dopo la 37a: out 16 calciatori ed un tecnico

Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione del 16 maggio 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) SOCIETA'

Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. SPAL per avere suoi sostenitori, al 38° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco numerosi fumogeni che costringevano l'Arbitro ad interrompere la gara per circa quattro minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AGAZZI Davide (Ternana): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

BANI Mattia (Genoa): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CASASOLA Tiago Matias (Perugia): per avere, al 44° del secondo tempo, a giuoco fermo, spinto veementemente alle spalle l'allenatore della squadra avversaria.

MARCONI Ivan (Palermo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

VAISANEN Sauli Aapo (Cosenza): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CITTADINI Giorgio (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

CRISETIG Lorenzo (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

HRISTOV Petko Rosenov (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

KASTRATI Elhan (Cittadella): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

LETIZIA Gaetano (Benevento): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

MAITA Mattia (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quattordicesima sanzione).

MARIN Marius Mihai (Pisa): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quattordicesima sanzione).

MASUCCI Gaetano (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MORUTAN Olimpiu Vasile (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

NASTI Marco (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

PERTICONE Romano (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

SANTORO Simone (Perugia)

VOCA Idriz (Cosenza)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

FARAGO Pancrazio Paolo (Como)

HERMANNSSON Hjortur (Pisa)

CAMARA Drissa (Parma)

CURTO Marco (Sudtirol)

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

VANOLI Paolo (Venezia): per avere, al 37° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale.