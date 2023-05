Potenza e Picerno, i primi passi di mercato per la prossima stagione

Cominciano le manovre per la prossima stagione a Potenza e Picerno. Nel capoluogo di regione è certo della restare il direttore sportivo Natino Varrà a cui spetteranno i compiti sulle scelte tecniche da compiere in quest'estate. Probabilmente il diesse calabrese proseguirà sulla strada della continuità con la riconferma di Peppe Raffaele in panchina. Sul fronte melandrino il dg Greco sta lavorando sulla riconferma al 70% della rosa per regalare rinforzi importanti al tecnico Longo. Oltre ai rinnovi di Albertazzi, Garcia, Guerra, De Cristofaro e Pitarresi, dovrebbe essere scontata la riconferma di capitan Esposito e potrebbero restare sia l'attaccante Ceccarelli che il mediano argentino De Ciancio.