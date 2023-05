Potenza, la situazione prestiti Per due ci sarà l'obbligo di riscatto

Sono diversi i calciatori del Potenza in prestito da altre squadre che potrebbero far rientro alla base. Ma allo stesso tempo sono in tre che rientreranno nel capoluogo di regione dopo essere stati girati a titolo temporaneo in altri club. Stando a quelli che sono arrivati nell'estate scorso ci sono Armini, Talia, Rillo e Bianchi tra gli under, Alagna, Cittadino, Del Sole e Murano tra gli over. Tra quelli che potrebbero restare sicuramente sono i primi due over citati: Alagna dal Montevarchi e Cittadino dal Trento, sui quali c'era l'obbligo di riscatto. Invece Del Sole è arrivato con la formula del prestito biennale dalla Juventus e tutto si ragionerà sulle questione tattiche da affrontare. Per gli altri nominati bisognerà riflettere in quest'estate. Mentre come dicevamo in tre rientreranno a Potenza. Si trattano del centrocampista Grande dal Lavello, Amendola dall'Ostia Mare e l'ex capitano Sandri dal Rimini. Quest'ultimo è un 2001 e potrebbe restare come tesserato under.