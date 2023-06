Indonesia vs Argentina: Momento Storico per il Calcio Indonesiano

Il Presidente della Federazione Calcistica Indonesiana (PSSI), Erick Thohir, ha espresso grande entusiasmo per l'imminente incontro calcistico tra Indonesia e Argentina, previsto per il FIFA Match Day del 19 giugno 2023.

Per la nazionale indonesiana questa rappresenta una première assoluta nel confrontarsi con una nazione che detiene il primato nel ranking FIFA. Thohir ha evidenziato l'importanza di tale occasione per i calciatori e lo staff tecnico sottolineando che sarà una opportunità preziosa per affinare competenze, resilienza psicologica e abilità tattiche, sfidando una delle più prestigiose squadre a livello mondiale.

"L'obiettivo principale del FIFA Match Day è quello di accrescere la mentalità, le abilità e l'esperienza dei nostri giocatori. Avendo assistito recentemente ai SEA Games, sono convinto del percorso di crescita della nostra nazionale. L'Argentina, in quanto campione del mondo in carica e prima squadra nel ranking FIFA, contribuirà a questo percorso sia dal punto di vista tecnico che strategico. È un momento senza precedenti nella storia del calcio indonesiano. Inoltre, l'Argentina vanta un importante numero di tifosi in Indonesia, con sostenitori di Messi e di Lautaro Martinez, giocatore dell'Inter. Sono certo che lo stadio sarà gremito di spettatori per i campioni argentini e per festeggiare il ritorno della nazionale che gioca in casa", ha dichiarato Erick Thohir durante la conferenza stampa tenutasi al GBK Main Stadium di Senayan a Giacarta.

Prima di questo atteso incontro con l'Argentina, la nazionale indonesiana - conosciuta come la "Garuda" - affronterà la Palestina, dopo aver già giocato contro Uruguay, Olanda e Camerun.

La realizzazione di questo storico match è stata possibile grazie al sostegno di Javier Zanetti, icona del calcio argentino e dell'Inter, e di Maria Cristina Russo, rispettivamente Presidente e CEO di Oltre Consulting, rinomata agenzia di consulenza sportiva con sede a Milano.