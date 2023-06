Sabato si terrà al Mancinelli il primo Memorial Ruggiero Caggiano

Si svolgerà sabato alle 16 presso lo stadio “Alfredo Mancinelli” di Tito il primo Memorial in ricordo dell’imprenditore salviano Ruggiero Caggiano scomparso prematuramente nel maggio del 2020. Tra due giorni le squadre della Grande Lucania, del Team MC e del Savoia Oggi e Vecchie Glorie ricorderanno l’imprenditore melandrino che in passato ha militato nel Savoia vestendo i panni da portiere. In occasione del Memorial le squadre partecipanti hanno deciso di raccogliere dei fondi da inviare nelle zone dell’Emilia Romagna colpite dall’alluvione dei giorni scorsi.