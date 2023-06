Benevento. Vigorito: "A Carli avevo già pensato in passato"

E' stato il presidente Oreste Vigorito a dare il benvenuto al nuovo D.t. del Benevento, Marcello Carli. Il massimo dirigente del sodalizio beneventano, nel corso della conferenza stampa di presentazione, ha rilasciato alcune dichiarazioni:

"Voglio dare il benvenuto al direttore Carli e lo ringrazio per la disponibilità. Ovviamente non volevo essere io il D.s. per la stagione che sta per iniziare e ho deciso di affidarmi a chi è competente in materia.

L'idea di prendere Carli è nata qualche anno fa leggendo una sua intervista on-line. Da allora sono stato sempre curioso di conoscerlo: da questa idea è partito il tutto. Dobbiamo tornare ad essere una sana squadra provinciale. Il giorno della vittoria contro la Juventus è cominciato il nostro percorso di discesa. Il calcio della Serie C è fatto di valori che per me sono importanti. Negli ultimi anni mi sono fatto condizionare da certe dinamiche e me ne assumo la responsabilità. A partire già dall'anno della promozione dei record ho smesso di fare il presidente come l'ho sempre fatto, cioè seguendo il mio istinto. Negli ultimi anni mi sono messo da parte, perché qualcuno diceva che la mia presenza fosse ingombrante e di ostacolo per i calciatori. Abbiamo vissuto una stagione "fredda" dal punto di vista dei sentimenti, spero non accada più in futuro. Carli, nella sua carriera, ha sempre guardato al futuro. Spero che potrete, anche voi stampa, supportare il suo lavoro perché siete ascoltati dai cittadini.

La figura del direttore tecnico servirà a raccordare prima squadra e settore giovanile, cosa mai accaduta qui nei miei 17 anni di presidenza.

L'idea è quella di partire per il ritiro senza quei calciatori che sappiamo dovranno andare via. Questo è il motivo per il quale il direttore Carli è già al lavoro fin da ora.

La guida del settore giovanile resterà a Diego Palermo ma si interfaccerà con il direttore Carli, con il quale ha già avuto diverse riunioni. Tutte le nostre squadre giovanili si qualificano ai play-off ma poi escono al primo turno: vuol dire che c'è un problema".