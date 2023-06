Sassuolo-Fiorentina 1-3, i neroverdi chiudono con una sconfitta

L'ultimo turno di Serie A si apre con la vittoria della Fiorentina per 3-1 al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Partono meglio gli ospiti che colpiscono il palo con Cabral dopo pochi minuti, mentre i padroni di casa si affidano al solito Domenico Berardi che però nel primo tempo fatica a crearsi spazi nella retroguardia dei viola. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, la ripresa parte forte con la rete di Cabral che approfitta di una respinta non perfetta di Russo, quest'oggi impegnato al posto di Consigli, per siglare la rete dello 0-1. Il Sassuolo pareggia al 70' con un calcio di rigore di Berardi procurato proprio dal brasiliano. Al 73' ci pensa il neo entrato Saponara a trovare un meraviglioso gol da fuori area. Tempo 5 minuti e i viola servono il tris con Nico Gonzalez, anche lui entrato da poco, su assist di Saponara. I neroverdi nel finale chiudono in 0 a causa del rosso sventolato prima a Ruan poi a Rogerio. La partita si chiude cosi con la vittoria 3-1, un bel viatico in vista della finale di Conference League. Il Sassuolo chiude la sua stagione a 45 punti, 5 in meno dello scorso anno.