Potenza, intensa mattinata per il presidente Macchia con Coni e Aci

Domenica 4 giugno, intensa mattinata sul territorio per il Potenza Calcio, ospite nell’ambito della Giornata Nazionale dello Sport 2023 celebrata dal CONI Basilicata e della Festa regionale degli incontri 2023 dell’Azione Cattolica Basilicata.

Su invito del comitato lucano del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il presidente rossoblù Donato Macchia, accompagnato dal Responsabile Comunicazione & Marketing Michele Cignarale e dal Responsabile Merchandising Mimmo Sangiacomo, si è recato presso il Parco Baden Powell per la grande festa aperta a quanti svolgono la pratica sportiva con le federazioni associate, concomitante in tutta Italia come Giornata Nazionale dello Sport 2023.

Ufficio Stampa Potenza Calcio

Tra gli altri, il presidente CONI Basilicata Leopoldo Desiderio, ha salutato e ringraziato Macchia con un tour tra le attività dimostrative predisposte nell’area verde, da alcuni anni gestita dalla Cooperativa Venere e divenuto cuore pulsante di innumerevoli progettualità per grandi e piccini.