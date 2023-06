La Lega Pro riconosce il premio Chain On al Potenza per l'innovazione

Nota della Lega Pro sul riconoscimento andato alla società rossoblù e Juventus NGLa 1^ edizione del Premio Innovazione ChainOn (www.chainon.it), istituito dal digital marketplace delle sponsorizzazioni nell’ambito della partnership con Lega Pro che ha avuto il via nell’ottobre 2022, vede la vittoria di Juventus FC e Potenza Calcio.Al premio avevano diritto di partecipare tutte le squadre partecipanti il campionato di Serie C, presentando i propri progetti innovativi, che potevano spaziare tra diversi ambiti: comunicazione, marketing, area tecnico/sportiva, organizzazione di eventi ed altro ancora.La giuria di ChainOn, composta dal Presidente Federico Gaetano e dall’Amministratore Delegato Giovanni Palazzi ha deciso di premiare le due società con i progetti più aderenti allo spirito dell’iniziativa, completi ed efficaci seppure molto differenti tra loro.In particolare, il Potenza Calcio viene premiato per il suo percorso di innovazione sociale applicata al mondo del calcio. La Società ha portato avanti una serie di iniziative finalizzate a sviluppare ed alimentare una nuova coscienza di comunità sui valori sottesi ai 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda ONU 2030. In questa prospettiva la Società ha fatto richiesta all’ONU di utilizzare la Ruota degli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 e così, nella stagione calcistica 2022/2023, è stato l’unico club professionistico ad aver posto, sulla manica destra della divisa da gara e sotto la patch “Lega Pro”, il simbolo del principale progetto al mondo sulla sostenibilità. A livello operativo: 1) sono stati raccolti 400 kg di eccedenze alimentari (derivanti dal cibo non somministrato presso i punti ristoro e nell’area ospitalità dello stadio Alfredo Viviani) che sono stati distribuiti ad oltre 6.500 persone in condizioni di disagio economico (obiettivo 12 Agenda 2030); 2) è stata ridotta del 35% la produzione di plastica (obiettivo 12 Agenda 2030), realizzando una maglia da gara totalmente in plastica riciclata, dotando tutti gli atleti di borraccia termica personalizzata ed installando nelle strutture distributori d’acqua microfiltrata; 3) l’area relax dello Stadio Viviani è diventata una sezione distaccata del Polo Bibliotecario del capoluogo lucano (obiettivo 4 e obiettivo 9 dell’Agenda 2030); 4) è stata infine lanciata una sperimentazione con una nutrita rappresentanza della locale sezione provinciale potentina dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus, attivando un canale Telegram che ha garantito una latenza quasi impercettibile delle telecronache.ChainOn e LegaPro si congratulano con Juventus Next Gen e Potenza Calcio: l’innovazione è e sarà la parola chiave per il futuro della società e del calcio, e i due club hanno colto in pieno il messaggio.

INIZIATIVA VIVA IL VIVIANI - Il Potenza Calcio presenta Viva il Viviani: il 24 giugno (ore 20.30) la casa rossoblù ospita lo spettacolo dello sport, dell’informazione, della cultura, della conoscenza e dell’innovazione.Nell’occasione, presentazione della divise ufficiali e lancio della campagna abbonamenti per la nuova stagione sportiva di Serie C 2023/24.Presenta la giornalista Maria Soave con un parterre straordinario e in via di definizione: il trio comico La Ricotta, il giornalista Nello Scavo, le scuole calcio lucane, la radiocronista Sara Meini, le ex bandiere Paolo Crucitti e Franco Carrera. Special guest: Al Bano.L’evento è ad ingresso gratuito, trasmesso in diretta su La Nuova TV (media partner ufficiale, canale 82 del digitale terrestre di Basilicata e Puglia, in streaming sul sito lanuova.net).

Ufficio Stampa Potenza Calcio