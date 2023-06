Gladiator 1924. Scelto l'allenatore della stagione del centenario

Il Gladiator 1924 S.S.D. A.R.L. è lieto di comunicare l’investitura di Luigi Pezzella come nuovo allenatore della prima squadra. Sin dal primo momento, la società nerazzurra ha trovato l’intesa con il tecnico che garantisce competenza, professionalità, carisma ed idee di gioco che svilupperà con la squadra. La scelta dell’allenatore è la prima pedina della nuova stagione: parte un nuovo corso per il Club che intende onorare al meglio la stagione del Centenario. Proprio in occasione dell’annata speciale che è alle porte, la presentazione è avvenuta nel luogo simbolo di Santa Maria Capua Vetere, l’Anfiteatro Campano: il debutto di un concept comunicativo che accompagnerà l’intera stagione nerazzurra, alla riscoperta delle bellezze della storica città sammaritana.

Classe ‘80 di Frattamaggiore, Pezzella ha guidato negli anni scorsi Team Altamura, Nola e le giovanili della Casertana. La carriera di allenatore è stata preceduta da una lunga avventura come calciatore in Serie C e D con le maglie di Salernitana, Avellino, Foggia, Juve Stabia, Sorrento, Casertana, Albanova, Aversa Normanna, Frattese ed il Napoli settore giovanile: nel corso del tempo l’ex terzino sinistro ha arricchito il suo palmares con la vittoria di 8 campionati.

Mosso da grande entusiasmo, Luigi Pezzella rilascia le prime parole da allenatore nerazzurro: “Sono contentissimo di guidare il Gladiator nella stagione del Centenario: per me è motivo di orgoglio. Sono stato voluto dal presidente Giacomo De Felice, dall’amministratore unico Stefano Valletta, dal direttore sportivo Gaetano Romano e questo mi fa enormemente piacere: desidero portare il ringraziamento in campo perché le parole le porta via il vento. Farò di tutto per ripagare la fiducia della società e svolgere un campionato all’altezza del suo blasone. Cercheremo di dare soddisfazione ai tifosi e riportare quell’entusiasmo che è un po’ mancato quest’anno. Essere presentato all’Anfiteatro Campano è emozionante: Santa Maria Capua Vetere ha una storia prestigiosa al di là del calcio. La considero una realtà stupenda, per cui sono orgoglioso di essere stato scelto di guidare il Gladiator. Non sono di molte parole, preferisco lavorare sul campo, per cui non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura”.

Il presidente, l’amministratore unico e tutta la società augurano un buon e proficuo lavoro al nuovo allenatore.

AREA COMUNICAZIONE

GLADIATOR 1924 S.S.D. A.R.L.