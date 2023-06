Foggia: "A Benevento ho fatto anche da parafulmine per errori altrui"

L'ex D.s. del Benevento, Pasquale Foggia, in un'intervista rilasciata al portale TMW, ha parlato della fallimentare stagione che i giallorossi hanno chiuso con la retrocessione in Serie C figlia di una pessima programmazione estiva e di una ancor peggiore gestione iniziale della stagione. Queste le parole del dirigente:

"Purtroppo è stata una stagione storta per la quale nessuno si aspettava come epilogo la retrocessione. Io mi assumo le mie responsabilità anche se in molti casi sono stato una sorta di parafulmine per gli errori altrui. Mi sembrava fuori luogo esternare le mie impressioni nei momenti di difficoltà e non l'ho fatto. Per il ruolo da me ricoperto, ci sta di prendersi anche le cose negative quando arrivano. Nel calcio, purtroppo, quando si vince lo si fa tutti insieme mentre quando si perde è colpa del singolo. Ringrazio comunque il presidente Vigorito per gli anni trascorsi insieme e nei quali abbiamo raccolto tante gioie e, purtroppo, anche qualche delusione.

Sicuramente nel bilancio della stagione pesa l'incertezza iniziale avuta nei confronti di Fabio Caserta anche perché questa ha influito su tutto l'ambiente. A stagione in corso si è deciso per il cambio in panchina ma il mio giudizio su Caserta resta ottimo".