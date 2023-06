Nuova ŠKODA FABIA: una rivoluzione di spazio, comfort e stile

Un look totalmente nuovo e una serie di novità che sorprendono su tutti i fronti. Con un'attenzione particolare alle dimensioni e agli interni spaziosi, Nuova ŠKODA FABIA offre un'esperienza di guida confortevole e una praticità senza precedenti.

Uno dei cambiamenti più evidenti, rispetto al modello uscente, riguarda le dimensioni. Con una lunghezza di 4.108 mm, supera per la prima volta la soglia dei 4 metri, offrendo agli occupanti ancora più spazio sia negli interni che nel bagagliaio. La nuova Fabia è più lunga di 111 mm, con un passo aumentato di 94 mm a 2.564 mm e una larghezza cresciuta di 48 mm a 1.780 mm. Questo aumento delle dimensioni si traduce in interni effettivamente spaziosi, con un bagagliaio ampliato a 380 litri, ossia 50 litri in più rispetto al modello precedente. Inoltre, abbattendo i sedili posteriori, la capacità può arrivare fino a 1.190 litri, offrendo la flessibilità necessaria per soddisfare le esigenze di carico più grandi.

Grazie al passo più lungo, la Nuova ŠKODA FABIA offre ancora più spazio per i passeggeri, in particolare nella parte posteriore dell'abitacolo. Inoltre, Skoda ha dedicato molta attenzione alla praticità, proponendo ben 16 vani per sistemare gli oggetti quotidiani, con una capacità aggiuntiva di 108 litri. Questo permette di mantenere l'abitacolo in ordine e di avere tutto a portata di mano durante i viaggi.

Ma le novità non si fermano qui. La FABIA è dotata di alcune caratteristiche tipiche dei segmenti superiori, che aumentano sia il comfort che la sicurezza. Il volante multifunzione è disponibile in pelle e in uno stile sportivo a tre razze, anche con paddle per il cambio DSG. Inoltre, la nuova generazione, può essere scelta con il Climatronic bi-zona, che assicura una regolazione personalizzata della temperatura all'interno dell'abitacolo. Questa funzionalità, di serie sulla versione Style, è accompagnata dalle bocchette d'areazione dedicate ai passeggeri posteriori, per garantire a tutti gli occupanti una piacevole esperienza di viaggio.

All'interno, la tecnologia è al centro dell'esperienza. È disponibile su richiesta una strumentazione digitale con un display da 10,25″. I conducenti hanno la possibilità di scegliere tra diverse opzioni di layout: il classico, basato sullo stile degli strumenti tondi analogici, oppure il moderno, più compatto o esteso. Il sistema di infotainment Amundsen offre un display da 9,2″ personalizzabile e una funzione di navigazione supportata da dati online. Inoltre, è incluso anche un hotspot Wi-Fi, che consente di accedere ai servizi di streaming musicale attraverso uno smartphone abbinato. Le mappe possono essere memorizzate su un disco rigido SSD da 64 GB e aggiornate online. La vettura dispone anche di un sistema di controllo gestuale di serie e di un controllo vocale online tramite l'assistente vocale digitale "Laura". Per quanto riguarda la ricarica dei dispositivi mobili, sono presenti ben cinque prese USB-C, di cui una posizionata sul retrovisore interno, utile per collegare una piccola videocamera.

Tantissime le soluzioni Simply Clever, che, con l'introduzione della quarta generazione, sono aumentate per aggiungere praticità. Sono state aggiunte 13 nuove idee, per un totale di 43 pratiche e innovative soluzioni a disposizione per gli occupanti.

Il listino della quarta generazione di ŠKODA FABIA parte dalla versione 1.0 MPI 65 CV Ambition proposta a 18.450 euro, che diventano 19.050 euro per il 1.0 MPI 80 CV. Il 1.0 TSI 95 CV Ambition è proposto a partire da 19.950, che diventano 20.500 per il 1.0 TSI 110 CV. Il cambio automatico DSG a 7 rapporti, disponibile per la sola motorizzazione da 110 CV.

Altri dettagli e le informazioni su tutti gli allestimenti della quarta generazione di Fabia sono disponibili sul sito di Cavuoto Srl, concessionaria storica del brand, punto di riferimento per tutti gli automobilisti campani. La concessionaria si trova a Ceppaloni (BN) sulla Strada Statale 7 Via Appia 40.

Per il mese di giugno, Nuova ŠKODA FABIA è disponibile a partire da € 149 al mese. Anticipo € 1.900 solo con Ecoincentivi Škoda (TAN 6,99% TAEG 8,81%) 36 mesi – 30.000 km. Rata Finale € 10.040.