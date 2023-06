Potenza, Macchia in visita a Calvello per incontrare la Kamasport

Nuova tappa sul territorio lucano nell’ambito del progetto Potenza Social Club. Nelle scorse ore, la società si è recata a Calvello per incontrare la ASD Kamasport, polisportiva divenuta fulcro locale per attività in varie discipline oltre il calcio, quali arti marziali, boxe, danza e altri sport da palestra.

Presso il campo sportivo Lello Cambriglia, il presidente rossoblù Donato Macchia, insieme alla responsabile relazioni esterne Federica D’andrea e il responsabile marchandising, Mimmo Sangiacomo, ha salutato la presidente Viviana Perilli e lo staff tecnico della scuola calcio, da questa stagione in collaborazione con l’Asso Potenza Academy e coordinato dall’allenatore licenza UEFA B, Giulio Mancusi.

Nell’occasione, testato con mano il lavoro posto in essere per lo sviluppo territoriale della Val Camastra: in particolare, grazie al calcio giovanile che comprende ben 60 ragazzi, di varie fasce d’età. Annunciata la fondazione di un prossimo punto fisico del Potenza Social Club.

La società ringrazia per l’accoglienza, ad iniziare dall’amministrazione comunale, la sindaca Anna Cantisani e l’assessore allo sport, Rocco Giuseppe Palazzo.

Ufficio Stampa Potenza Calcio