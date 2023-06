eSerieC 2023: premio comunicazione al Potenza assegnato da We Arena

Si è concluso con un riconoscimento prestigioso al Potenza l’edizione 2023 di eSerieC, il campionato di calcio virtuale di Lega Pro su EA Sports™ FIFA 23, organizzato da WeArena Entertainment e patrocinato dalla FIGC.

I rossoblù – dopo aver raggiunto i quarti di finale – nella giornata conclusiva delle fasi nazionali presso We Arena Live a Ferrara, dove il Catanzaro ha trionfato sulla Reggiana, hanno ricevuto il premio “Comunicazione”: assegnato da We Arena Entertainment e consegnato da Carlo Alessandri, President & co-Founder CMA – Creative Management Association, nelle mani dell’allenatore Gianluigi Restaino.

Un gradito e meritato riconoscimento al lavoro profuso fin dalla creazione del progetto, fortemente voluto dalla società e che ha visto la fase di programmazione ed attuazione in capo al responsabile Comunicazione & Marketing, Michele Cignarale, e nel flusso informativo e relazioni con organi d’informazione al responsabile Ufficio Stampa, Nico Basile.

Il coordinamento ha visto il responsabile Gianluigi Galella. Top player Antonio Triano e Fabio Ponticelli, con riserve provenienti dalla cantera, Sebastiano Di Pasca e Antonio Corbisiero.

Il Team eSports Potenza Calcio ha ringraziato We Arena, in particolare, voluto dedicare il premio al presidente Donato Macchia, regalo speciale in occasione del suo compleanno.

FESTIVAL MUSICA SENZA ETICHETTA - Il Potenza ha contribuito in qualità di partner ufficiale al Festival Musica Senza Etichetta, promosso dall’associazione ESN Sui-Generis Basilicata da venerdì a ieri presso il Campus Unibas di Macchia Romana del capoluogo lucano.

Nato per affiancare la creatività musicale dei giovani studenti dell’Università della Basilicata e di un territorio anche più ampio, il festival ha vissuto della sana competizione attraverso il contest giunto alla sua nona edizione ed ha visto un ampio riscontro di pubblico.

La società rossoblù, in particolare, ha preso parte alla serata conclusiva con intervento sul palco del presidente Donato Macchia, della responsabile relazioni esterne, Federica D’andrea, ed il responsabile comunicazione & marketing, Michele Cignarale. Oltre al saluto rivolto alla piazza, la società ha annunciato i contenuti dell’evento Viva il Viviani di sabato 24 con invito a partecipare al lancio della campagna abbonamenti e nuova maglia ufficiale.