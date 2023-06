Novara Fc, risolto il contratto con Cevoli

Il Novara Fc e Roberto Cevoli hanno trovato l'accordo per la risoluzione contrattuale, il tecnico non sarà quindi sicuramente tra i candidati alla panchina novarese per il prossimo anno.

Cevoli aveva iniziato bene la stagione dopo essere subentrato a Marchionni prima dell'esordio vincente del Novara contro il Renate, dopo un ottimo mese iniziale la stagione di Gonzalez e compagni era peggiorata fino all'allontamento di Cevoli.