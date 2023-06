Terza finale di ritorno in stagione per Federico Votta da Marsico Nuovo in Lega Pro. Dopo quella di Coppa Italia Vicenza-Juventus Next Gen e play-out Sangiuliano-Triestina, il presidente della sezione di Moliterno è stato designato per la gara che deciderà l'ultima promossa in B tra Lecco e Foggia. Per il lucano, al suo quinto anno in C, si tratterà della 72esima gara ufficiale.