Buzzegoli-Novara, manca solo l'ufficialità

Nel calcio tutto può succedere e ancora non c'è l'ufficialità ma Daniele Buzzegoli dovrebbe essere il nuovo allenatore del Novara Fc, l'ex giocatore è stato visto in città e l'annuncio dovrebbe arrivare lunedì.

Si delinea in maniera interessante lo staff del Novara, Buzzegoli mister e Di Battista direttore sportivo sono due figure intriganti che potrebbero far tornare entusiasmo in una piazza che nell'ultimo anno non si è certo divertita a vedere il Novara al "Piola".