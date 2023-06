Benevento. Il primo acquisto è Bolsius: arriva dalla Fidelis Andria

Primo acquisto per il nuovo corso del Benevento targato Marcello Carli: è l'olandese Don Bolsius, lo scorso anno alla Fidelis Andria.

Ventiquattro anni, nonostante la retrocessione maturata con i pugliesi, Bolsius ha comunque disputato un'ottima stagione mettendo a referto 8 gol e 3 assist nelle sue 37 presenze. A Benevento arriva a parametro zero perché, dopo la discesa della Fidelis in Serie D, il parco giocatori è stato automaticamente svincolato. In passato ha vestito, in Italia, anche le maglie di Fermana e Campobasso.

La sua posizione in campo è quella di esterno "a piede invertito": gli piace giocare sulla fascia sinistra, in un 4-3-3, accentrandosi per calciare col suo destro.