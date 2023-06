Picerno, indetto concorso musicale per il 50esimo anniversario

L’AZ Picerno srl, in collaborazione con l’ associazione “L.E.A.L.I”, organizza un concorso musicale per celebrare il cinquantenario della nostra amata squadra di calcio, per onorarne la sua storia di successi e di passione.

Siamo alla ricerca di talenti musicali eccezionali che possano creare una canzone speciale dedicata a questa importante pietra miliare.

Unitevi a noi in questa festa di musica e calcio!

La partecipazione è GRATUITA. Il vincitore del Contest riceverà un buono del valore di € 300,00 (trecento) spendibile in strumentazione musicale.

Il vincitore sarà decretato da una giuria tecnica.

Per partecipare è necessario inviare, entro il 20 luglio 2023, la propria richiesta di partecipazione corredata di tutti i propri dati all’indirizzo mail comunicazione@azpicerno.it indicando nell’oggetto “Concorso Musicale per il 50° Anniversario dell’AZ Picerno”.

Ufficio Stampa Az Picerno