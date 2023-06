Potenza, è Colombo il favorito per la panchina per il dopo Raffaele

Tutti gli indizi portano a lui. E' Alberto Colombo il favorito numero uno per la panchina del Potenza. Il tecnico lombardo, che fino a febbraio ha guidato il Pescara, è designato per succedere a Giuseppe Raffaele. 263 panchine professionistiche con le squadre di Pro Patria, Reggiana, Sudtirol, Vicenza, Alessandria, Arzignano, Virtus Francavilla e Monopoli che testimoniano la sua lunga esperienza la Lega Pro. In carriera ha spesso utilizzato il 3-5-2, ma nell'ultima stagione a Pescara fino a quando ha guidato la formazione abruzzese ha scelto il 4-2-3-1. Però bisogna prima aspettare che venga risolta la questione Raffaele e poi annunciare il nuovo allenatore.