Lunedì convegno su La Riforma dello Sport al Polo Bibliotecario

È in programma per lunedì 26 giugno 2023, presso il Polo Bibliotecario di Potenza in via Don Minozzi, il convegno “LA RIFORMA DELLO SPORT. Adempimenti amministrativi, giuridici e tributari”, con inizio a partire dalle ore 15:30.

Il convegno, organizzato dal CONI Basilicata, di concerto con la locale Scuola Regionale dello Sport analizzerà in dettaglio tutte le importanti novità contenute nei vari Decreti Legislativi, che a partire dal 1° luglio 2023, modificheranno notevolmente gli aspetti amministrativi, giuridici e contabili dell’associazionismo sportivo. Il Dott. Marcello Brienza, consulente nazionale enti non profit e docente della SRdS Basilicata, e l’Avv. Luis Vizzino, esperto in diritto sportivo e professore a.c. di Diritto dello Sport presso l’Università di Salerno, tratteranno gli adeguamenti di Statuto, il nuovo registro RAS, le personalità giuridiche, i rendiconti economico-finanziari, e la nuova importante disciplina del lavoro sportivo.

Tutto il mondo sportivo, Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate(DSA), Enti di Promozione Sportiva (EPS), e loro ASD e SSD affiliate, saranno interessate da questo nuovo cambiamento, con adempimenti da attuare sin da subito per evitare spiacevoli conseguenze sanzionatorie.

Il convegno è aperto a tutti, con la possibilità di intervenire e porre domande ai due esperti al termine delle loro relazioni.

