Non c'erano dubbi sulla permanenza e alla fine è arrivata l'ufficialità. Salvatore Ciullo resterà per un altro anno nella città dei Sassi. Ci ha pensato in mattinata il numero uno del Matera Petraglia a dare la fumata bianca con la foto che li ritrae nel suo ristorante Ai Palmenti. Adesso la prossima ufficialità dovrebbe essere quella del direttore sportivo.