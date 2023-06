Potenza, lanciato lo sconto family del 15% per la campagna abbonamenti

In occasione della Campagna Abbonamenti 2023/24, al via con la prelazione da oggi, il Potenza ha deciso di lanciare lo Sconto Family 15%.

Esclusivamente presso il Potenza Calcio Store in Viale Marconi (dal lunedì al sabato negli orari di apertura), presentando lo stato di famiglia, si potrà sottoscrivere l’abbonamento per assistere alle gare di Serie C, insieme ai proprio cari nello stesso settore dello Stadio Alfredo Viviani.

LISTINO SCONTO FAMILY 15%*

Curva Ovest: Intero € 136, Ridotto € 110,50, Under 12 € 68

Distinti: Intero € 212,50, Ridotto € 170, Under 12 € 106,25

Tribuna Scoperta: Intero € 246,50, Ridotto € 195,50, Under 12 € 123,25

Tribuna Laterale: Intero € 297,50, Ridotto € 238, Under 12 € 148,75

Tribuna Centrale: Intero € 467,50, Ridotto € 374, Under 12 € 233,75

*Gli abbonamenti devono essere emessi nello stesso settore per avere diritto allo Sconto Family 15%. E’ necessario presentare lo stato di famiglia per averne diritto.

