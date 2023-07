Benevento. Cominciata oggi ufficialmente l'era Andreoletti

E' iniziata oggi ufficialmente l'avventura di mister Matteo Andreoletti sulla panchina del Benevento. La società giallorossa ha annunciato l'arrivo dell'ormai ex tecnico della Pro Sesto tramite i propri canali ufficiali.

Insieme a mister Andreoletti arrivano nel Sannio anche Vincenzo Cammaroto, che ricoprirà il ruolo di allenatore in seconda, Andrea Molteni, come preparatore atletico, Antonio Chiavelli, sannita d.o.c. come preparatore dei portieri, e Pietro Bertorelle, come match analyst.