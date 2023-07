Adidas e Roma: il ritorno. Ecco il Kit "Home" per la Stagione 2023/24

Adidas e AS Roma sono lieti di annunciare il lancio del nuovo kit "Home" dell'AS Roma per la stagione 2023/24 attraverso un emozionante video (qui) che segna il ritorno dei lupi nella città eterna, simbolo del club capitolino. A partire dal 1° luglio 2023, l'AS Roma ha il privilegio di avere adidas come partner ufficiale, vestendo tutte le squadre giallorosse, comprese quelle maschili, femminili, giovanili, Special Team ed eSports.

Nick Craggs, Global Football General Manager di adidas, ha affermato: "L'AS Roma è un club dalla lunga tradizione, caratterizzato da una cultura iconica, che ha affascinato generazioni di tifosi. Siamo entusiasti di collaborare con il club e i suoi fan per scrivere insieme un nuovo capitolo della loro storia e realizzare dei set che definiranno un'epoca".

Michael Wandell, Chief Commercial and Brand Officer dell'AS Roma, ha commentato: "Come Club, lavoriamo costantemente per trovare il giusto equilibrio tra il vecchio e il nuovo, l'antico e il moderno. Il ritorno della nostra partnership con adidas e il lancio di questo kit ci permettono di guardare indietro e onorare i più grandi campioni della storia del nostro club, in uno stile che allo stesso tempo racconta le nostre ambizioni per il futuro".

Dopo trent'anni le tre strisce adidas tornano a fregiare la maglia dell'AS Roma in un design che si ispira agli anni '90, in particolare alla stagione 1992/93. La maglia "Home" dell'AS Roma per la stagione 2023/24 è minimalista e classica, esaltando i colori tradizionali del club in una versione senza tempo. La base è di un classico rosso arricchito da dettagli gialli, con il ritorno del celebre "lupetto" disegnato nel 1978 dal designer Piero Gratton sul petto a sinistra, un elemento iconico nella storia del club. Sul lato opposto campeggia il logo adidas. Lo scollo presenta una forma a V a coste, con rifiniture gialle su sfondo rosso. Le tre strisce di adidas scendono dalle spalle e vengono riprese anche nei pantaloncini. La maglia presenta un orlo a coda di rondine e un dettaglio nel retrocollo ispirato alla tifoseria romanista: "Daje Roma Daje".

Il kit casalingo è completato da pantaloncini e calzettoni rossi con finiture gialle, seguendo la tradizione del club. I kit sono realizzati con le migliori innovazioni di adidas, in particolare la tecnologia AEROREADY, che utilizza materiali assorbenti e traspiranti per mantenere il corpo asciutto, permettendo agli atleti di sentirsi a loro agio. Le maglie sono prodotte al 100% con materiali riciclati. Oltre al kit casalingo, l'offerta di prodotti studiata appositamente per il club include la collezione "Training",