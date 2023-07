Gladiator 1924. Tre nuovi arrivi ed una conferma per i nerazzurri

Il Gladiator 1924 ha annunciato tre acquisti ed una conferma in rosa. A vestire di nerazzurro saranno Gioacchino Carullo, Mario Finizio e Ciro Coratella; la conferma, invece, è quella di Andrea Mancini.

Carullo, terzino sinistro classe '99, è cresciuto nel settore giovanile della Virtus Entella: in 5 anni è arrivato fino alla Primavera con cui ha disputato la fase finale di categoria ed anche il Torneo di Viareggio 2018. Trasferitosi in prestito, esordisce a diciannove anni in Serie D con il Taranto. Milita nella Pro Sesto e poi veste la maglia della Fidelis Andria con cui effettua una grande stagione che culmina nel ripescaggio in Serie C. Confermato dal club pugliese, colleziona 24 presenze nel suo primo anno di professionismo. In conclusione, l’anno scorso, l’avventura in Serie D con il Bitonto.

Finizio, terzino destro classe '92, è reduce da 10 anni consecutivi di Serie C durante i quali ha totalizzato oltre 250 presenze che si sommano alle 70 in Serie D. Dopo esser cresciuto nel settore giovanile della Lucchese, a 18 anni il nuovo gladiatore ha esordito in quarta serie con la Fortis Juventus. Il terzino, che può agire anche da difensore centrale di destra, ha vissuto un quadriennio importante con l’Ischia: egli ha contribuito alla promozione in Serie C degli isolani della stagione 2012/2013, avendo la meglio proprio sul Gladiator. Successivamente ha vestito per tre anni la maglia della Casertana, a cui hanno fatto seguito le esperienze con Vibonese, Rimini, Picerno (2 anni e mezzo) ed infine Fidelis Andria, sempre in Serie C.

Coratella, prima punta classe ’99, dopo essersi messo in mostra nelle giovanili dell’Ischia, viene acquistato dal Bari con cui rimane due stagioni nella Primavera collezionando anche due presenze in serie B. Nel 2018 è tempo di prima squadra e accetta la proposta del Portici con cui rimane due stagioni. Nel 2021 si consacra con la maglia del Team Nuova Florida segnando 15 gol in 31 gare. Il ritorno tra i pro con il Picerno, quindi Nola e Molfetta.

La carriera di Mancini è iniziata col Pescara, trovando anche il debutto in serie A, ed è poi proseguita nelle giovanili di Napoli, Pescara e Vicenza prima del salto in prima squadra con i professionisti L’Aquila, Santarcangelo, Ancona e Teramo. In D ha giocato con Pineto, Francavilla, Ligorna, Notaresco e San Giorgio. L'attaccante, nella passata stagione, ha totalizzato 24 presenze mettendo a segno 3 gol.