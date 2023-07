La Storia e l'Eredità del Calcio Italiano: la Serie C compie 64 anni

Prima dell'avvento della Serie C il calcio italiano era suddiviso in due divisioni: la Serie A e la Serie B. Ma con il passare del tempo è emersa la necessità di istituire una terza categoria per dare spazio a più squadre creando una competizione più equa ed inclusiva.

Così il 13 luglio 1959 è nata la Lega Nazionale Semiprofessionisti, oggi conosciuta come Serie C o Lega Pro. Dopo la sua creazione, la lega ha visto partecipare un gran numero di squadre provenienti da tutta Italia con un importante impatto sulla struttura e l'organizzazione del calcio nazionale.

Negli anni la Serie C ha ospitato molte squadre di talento inclusi club che in seguito sono riusciti a salire in Serie A e a fare la storia del calcio italiano. Alcuni di questi club, tra cui Atalanta, Bologna e Parma, hanno trovato le loro origini nella Serie C e da lì hanno costruito un percorso di successo.

Tuttavia la Serie C non è solo una rampa di lancio per le squadre emergenti. È anche un punto di partenza importante per molti giocatori di talento che hanno poi lasciato il segno nel calcio professionistico. Tra questi spiccano nomi come Paolo Rossi, Fabio Cannavaro, Dino Zoff, solo per citarne alcuni.

Durante i suoi 64 anni di storia la Serie C ha subito molteplici trasformazioni dovute in parte alle mutevoli esigenze del calcio italiano e alle diverse pressioni economiche. Nel 1978, per esempio, la lega cambiò nome in Lega Professionisti Serie C, per poi diventare semplicemente Lega Pro nel 2008. Dal 2014 la lega è tornata a chiamarsi Serie C.

Malgrado i cambiamenti la Serie C ha mantenuto il suo ruolo fondamentale nella struttura del calcio italiano offrendo un'opportunità per le squadre di tutto il Paese di competere in un ambiente altamente competitivo e professionale.

Quindi, mentre festeggiamo il 64esimo anniversario della Serie C, non possiamo fare a meno di apprezzare la sua storia ricca e variata, le sue squadre e i suoi giocatori. L'istituzione della Serie C ha infatti rappresentato una tappa importante nello sviluppo del calcio italiano, un passaggio necessario per rendere il nostro sport più inclusivo e accessibile.

Una svolta particolarmente controversa nella storia recente della Serie C è stata l'introduzione della Final Four a campo neutro a Firenze voluta proprio da Gabriele Gravina. Questo cambiamento, introdotto con l'intento di rendere le fasi finali del campionato più equilibrate ed emozionanti con una riduzione dei costi per le squadre, ha in realtà portato a numerosi problemi e controversie.

La scelta di tenere semifinali e finali a Firenze, lontano da gran parte delle squadre e dei loro tifosi, ha finito per privare queste sfide decisive di gran parte della loro atmosfera. Anziché competere in stadi pieni di tifosi appassionati, le squadre hanno spesso dovuto giocare in fronte a tribune semi-vuote. Questo ha creato un'atmosfera piatta e priva di entusiasmo ben lontana dall'euforia delle sfide di andata e ritorno tra squadre rivali. Inoltre, la decisione di tenere la Final Four a Firenze ha fatto perdere il valore intrinseco di questo campionato. Prima dell'introduzione di questa novità, la Serie C era famosa per le sue sfide epiche, con squadre che lottavano in casa e in trasferta per la promozione. Questo dava al torneo un carattere unico, fatto di rivalità locali e di sfide all'ultimo sangue. Tutto ciò fu perso con la Final Four di quegli anni.

La Final Four a Firenze rappresenta, quindi, un esempio di come non tutte le innovazioni portino benefici. Al contrario alcune possono finire per danneggiare lo spirito e l'essenza del gioco. Fortunatamente la dirigenza della Serie C decise di fare un passo indietro. L'iniziativa della Final Four a Firenze fu ben presto abbandonata permettendo così al campionato di tornare alla sua precedente struttura, basata sulle sfide di andata e ritorno nelle proprie città.

E quindi Auguri, Serie C! E che siano molti altri anni di eccitanti sfide sul campo di storie di successo e di contributi significativi al calcio italiano.